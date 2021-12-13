İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 1 hafta boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirdi, olaylarla ilgili 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu; 1 kilo 743 gram metamfetamin, 975 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 262 gram esrar, 70 gram eroin, 215 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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