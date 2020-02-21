Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik yapılan operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda ise 3 kilo 500 gram esrar, 260 gram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid, 220 gram eroin, 152 adet captagon hap, 60 adet extasy hap, 3 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 22 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlandığı belirtildi.