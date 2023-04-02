Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin, 4 ikamet ve 2 araçta yaptığı aramalarda 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 165 gram metamfetamin (ateş-buz), 101 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap, 10 gram skunk, 8 gram eroin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 23 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.