Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 183 şüpheli şahıstan 28'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Nisan tarihleri arasında hassas burunlu köpeklerle çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlardaki aramalarda 24 bin 857 adet uyuşturucu hap, 392 gram esrar, 186 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 828 gram metamfetamin (ateş-buz), 210 gram eroin, 5 adet tabanca, 6 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 183 şüpheli şahıstan 28'i tutuklandı. Diğer 155 şüpheli ise serbest bırakıldı.