İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Gaziantep’te torbacılara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te torbacılara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Konuya ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehrin huzuru için özverili olarak yürüttüğümüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.


Operasyonlara ilişkin bilgilerinde paylaşıldığı açıklamada, “22 Ağustos günü ilimiz merkezinde yapılan çalışmalarda, 29 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 52 aranan şahıs yakalanmış, 13 şahsa ise kabahatlerden işlem yapılmıştır” denildi.


Operasyonlarda, ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca,9 tüfek,4 kurusıkı tabanca 684 fişek, 607 gram uyuşturucu madde, 25 kök hint keneviri, 14 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 211 parça tarihi esere olarak değerlendiren eşya, 2 dedektör, 2 çalıntı cep telefonu ve 5 kesici alet ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.