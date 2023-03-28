İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mart 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlardaki aramalarda; 896 gram metamfetamin (ateş-buz), 425 gram esrar, 124 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 88 gram eroin, 16 adet uyuşturucu hap, 4 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 212 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 182 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.