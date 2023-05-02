Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 208 şüpheli şahıstan 30'u sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda bin 830 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 352 gram esrar, 110 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 636 gram metamfetamin (ateş-buz) 23 gram eroin, 1 adet tabanca ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 208 şüpheli şahıstan 30'u tutuklandı. Diğer 178 şüpheli ise serbest bırakıldı.