Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 393 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15.11.2021 ile 21.11.2021 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlar sonucu; 31 kilo 716 gram esrar, 9 kilo 92 gram metamfetamin, 113 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 82 gram eroin, 207 adet uyuşturucu hap, 8 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ele geçirdi. Ekipler operasyonlar kapsamında ayrıca 393 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.