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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep’te bir işyerine uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te bir işyerine uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan operasyonda, 200 gram esrar, 35 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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