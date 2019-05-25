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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Göztepe ve Göllüce mahallerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalar sonucu 2 kilo 500 Gram eroin, 11 kilo 500 gram toz esrar, 21 bin 500 adet captagon hap, satışa hazır 4 fişek halinde toplam 10 Gram Metamfetamin (Ateş-Buz), satışa hazır 1 fişek halinde olmak üzere 5 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) uyuşturucu maddeleri, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 6200 TL ile 400 Dolar para ele geçirdi.


Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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