Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te 5 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis; Fırat, İnönü, Güneş, Onur ve Bozoklar mahallelerindeki 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 21 kilo esrar, 60 kök hint keneviri, 250 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 125 TL ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.