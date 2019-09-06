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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep’te 5 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis; Fırat, İnönü, Güneş, Onur ve Bozoklar mahallelerindeki 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 21 kilo esrar, 60 kök hint keneviri, 250 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 125 TL ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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