Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 910 gram metamfetamin ele geçirirken 9 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Narkotimler yaptıkları çalışmalar çerçevesinde edindikleri bilgi üzerine kent merkezinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, adreslerde yaptıkları aramalarda 910 gram metamfetamin, tabanca, 8 fişek ile 2 tane hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.