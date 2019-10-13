Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ile bir adet tabanca ele geçirildi.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi Mehmet Gezelge Caddesi üzerine yapılan uyuşturucu operasyonunda durumundan şüphelenilen üç şahıs durduruldu. Üst araması yapılan şüphelilerden U.K'nin üzerinde 3 fişek ateş buz ile 2 fişek esrar, U.D.'nin üzerinde 3.55 gram eroin ve A.Y.'nin üzerinde ise 4 fişek halinde 4 gram eroin, 1 fişek halinde 0.6 gram ateş buz ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden A.Y'nin 'tehdit' suçundan da arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıslar haklarında düzenlenen yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.