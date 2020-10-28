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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.


Narko-Asayiş Uygulamaları kapsamında yapılan operasyonda, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan 49 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı işe serbest bırakıldı.


Yapılan uygulamalarda hırsızlık suçundan 19 şahsa işlem yapılırken, 7 faili meçhul olaya ilişkin 8 şahsın tutuklandığı öğrenildi.


Öte yandan, 4 kilogram 164 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 2 adet uyuşturucu hap, 540 adet gümrük kaçağı sigara, 13 litre dökme içki, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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