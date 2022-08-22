İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’e polis yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı.

Gaziantep'e polis yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı.


Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 578 gram esrar, 559 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 495 gram metamfetamin (ateş-buz), 199 gram eroin, 72 kök kenevir bitkisi


57 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi,2 adet tabanca ele geçirildi.


Operasyonlarda 307 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 33 şüpheli tutuklanırken, 274 şüpheli ise serbest bırakıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.