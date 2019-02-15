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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 12 kişi gözaltına alındı


Gaziantep Düztepe Polis Merkezi ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen Yukarıbayır ve Cemal Gürsel mahallerine operasyon düzenledi. Ekipler Yukarıbayır mahallesindeki operasyonda B.Z ve M.S isimli şüphelilerin üst aramalarında 50 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olan B.Z., H.B ve S.İ.T, M.S., H.F.K, H.E.H, M.Ö, Y,Ö. ve Y.H, isimli 9 kişiyi gözaltına aldı.


Ekipler Cemal Gürsel mahallesinde yaptığı operasyonla ise İ. B. İsimli şüphelinin üst aramasında 372 adet Captagon hap, 14 gram eroin, 1,80 gram esrar, bir adet tüfek ve 20 adet fişek ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olan İ. B., F.M ve M.A.K. isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden B.Z.,M.S ve İ.B. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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