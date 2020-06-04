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Gaziantep'te uyuşturucu sevkiyatına darbe

Gaziantep’te polis ekipleri yaptığı operasyonda 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonda 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücade Şubesi ekipleri kentte yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, uyuşturucunun getirileceği araç ve adresi tespit ederek izlemeye başladı. Bir şahsın elinde iki adet sırt çantası ile takip edilen araçtan inerek, Göllüce Mahallesi'nde bulunan bir eve girdiğini fark eden ekipler, ikamete düzenlediği operasyonda 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi. Operasyonda adreste bulunan 2 kişi gözaltına aldı

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