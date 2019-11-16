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Gaziantep'te uyuşturucu tacirine suçüstü

Gaziantep’te polis uyuşturucu ticareti yapan şahsa suçüstü yaptı.

Gaziantep'te polis uyuşturucu ticareti yapan şahsa suçüstü yaptı. Ekipler yapılan aramada toplam 1 kilo 420 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri ihbar üzerine Bülbülzade Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şahsı suçüstü yakaladı. Alıcı şahsın üzerinden 10.60 gram esrar maddesi çıkmış, satıcı şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 410 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

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