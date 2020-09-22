Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri ve hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenlik operasyonunda 32 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 25 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem uygulayarak ayrıca 65 aranan şahıs yakaladı. Ekipler ikamet ve şüphelileri üst aramalarında 122 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanım apartı, 138 paket gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 11 adet ruhsatsız tabanca 61 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek 8 adet kartuş, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı akü, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı tespih, 1 adet çalıntı cüzdan, 9 adet çalıntı hırsızlık malzemesi, bir miktar çalıntı yaşam malzemesi, 2 adet kumar makinası, bir miktar sahte çek ele geçirdi.

Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.