Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine baskın: 5 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 4 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Şahinbey İlçesi Yeşilevler mahallesindeki bir eve yaptıkları operasyonla 4 kilo 115 gram ateş buz olarak da bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi