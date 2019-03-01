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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine baskın: 5 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 4 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 4 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Şahinbey İlçesi Yeşilevler mahallesindeki bir eve yaptıkları operasyonla 4 kilo 115 gram ateş buz olarak da bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi

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