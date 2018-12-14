İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep’te polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz polis merkezi ekipleri, ihbar üzerine Gümüştekin mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Y.A ve H.İ adlı şahıslar gözaltına alan ekipler, aramada ise 320 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek, 50 adet dolu kartuş, 2 adet kuru sıkıdan çevirme silah, bu silahlara ait 108 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 35 adet kuru sıkı tabanca fişeği ile bin 65 TL para ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıslardan H.İ'ye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenilirken Y.A'nın ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.