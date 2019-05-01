İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine darbe: 5 gözaltı

Gaziantep polisi, şüpheli bir şahsın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde şüphe üzerine E.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi Y.E.B.'den 30 TL karşılığında satın aldığını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, Y.E.B. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 33,44 gram kanabinoid (Jamaika) maddesi ele geçiren polis, Y.E.B. ile uyuşturucu madde almaya geldikleri tahmin edilen İ.C.Ş., Y.K.K. ve M.A.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.K., İ.C.Ş., Y.K.K. ve M.A. isimli şahıslara "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, Y.E.B. isimli şahsa ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.B'nin tutuklandığı, diğer şahısların ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.