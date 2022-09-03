Gaziantep'te uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şüpheli ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tarihi eser niteliğinde materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu Şehitkamil ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şüpheli ile Şahinbey ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde ile çok sayıda tarihi eser niteliğinde materyal ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 240 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 798 adet sikke, 28 adet tarihi obje, 25 adet tarihi yüzük ve 10 bin TL suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.