Gaziantep'te vahşet

Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu Cadde'de bulunan eve geldi. Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu. Bebeğin baygın ve bitkin halde bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.