İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme sürecinin başlayacağını müjdelemesinin ardından Gaziantep’te çarşı ve pazarlar yeniden doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağını müjdelemesinin ardından Gaziantep'te çarşı ve pazarlar yeniden doldu.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerden olan Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından ilk iki gün boyunca kentteki çarşı ve sokaklar dolup taştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağı müjdesinin ardından, günlerdir evlerinden çıkmayan vatandaşlar hem günlük hem de Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla çarşı ve sokaklara çıktı. Çarşılardaki vatandaşlardan bir kısmının sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara dikkat etmediği görülürken bazılarının ise bu kurallara uymadığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.