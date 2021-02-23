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Gaziantep'te Vergi Haftası kutlandı

Kamuoyunun dikkatini vergi konusuna çekmek için 1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan “Vergi Haftası” Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Kamuoyunun dikkatini vergi konusuna çekmek için 1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan “Vergi Haftası” Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.


Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Törer, Vergi Haftası etkinlikleri ile toplumda gönüllü uyumun sağlanması için özellikle yarının mükellefleri ve ülkenin temel taşlarını oluşturan çocuklar ile gençlerde sağlam temellere dayalı bir vergi bilinci oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.


Gaziantep'in sanayi ve ticaret alanında önde gelen illerden olması ve vergi gelirleri açısından ülke ekonomisinde son derece önemli bir konumda bulunması nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığı olarak sorumluluk bilinciyle mükelleflere hizmet verildiğini belirten Törer, “Adil, tarafsız, şeffaf ve özverili bir şekilde çalışan idareci ve personelimiz ile tüm mükelleflerimize en iyi kamu hizmetini vermek suretiyle manevi hazzın yaşanmasına aracılık etmeye hazır olan Başkanlığımız, vergi bilinci yüksek mükelleflerimizin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmeleri için, mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, kendisinden hizmet alan herkese eşit ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmayı ilke edinmiştir” diye konuştu.

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