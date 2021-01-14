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Gaziantep'te yağmur ve sis etkili oldu

Gaziantep’te, gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde oluşan sis ile birlikte etkili oluyor.

Gaziantep'te, gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde oluşan sis ile birlikte etkili oluyor.


Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olması beklenen kentte Meteoroloji, Güney Doğu Anadolu bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Gece başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Kentte sabah saatlerinde ise sis de etkili oluyor. D-400 karayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi de düşüyor.


Kentte uzun bir aranın ardından yağan yağmurların 18 Ocak Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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