İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep’te bir evde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te bir evde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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