Gaziantep'te yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te bir evden hırsızlık yapmaktan gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüphelinin geliş ve kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.D. yakalandı. Şüphelinin eve geliş ve ardından kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.