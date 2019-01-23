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Gaziantep'te 'yan baktın' kavgasında bıçaklanan kişi öldü

Gaziantep’te ’yan baktın’ diye laf atılması üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Necati B.

Gaziantep'te 'yan baktın' diye laf atılması üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Necati B. tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti.


Gaziantep'te 23 Aralık 2018 gecesi yaşanan kavgada bıçaklanan Necati B. hastaneye kaldırılmıştı. 23 Aralık'tan beri yoğun bakımda tedavi gören Necati B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Bıçaklı kavgada Necati B. ile kardeşi M.B.'yi ağır yaralayan Suriye uyruklu 3 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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