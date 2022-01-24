İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde bulunan bir 3 katlı bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan ve yabancı uyruklu olan 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Handan Halil hayatını kaybettiği belirlendi.


Yangının soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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