Gaziantep'te yangınların yüzde 13'ü sadece iki mahallede çıktı

Gaziantep'te yangınların yüzde 13'ü Sanayi ve Tekstilkent mahallerinde çıktı. Son 5 yıl içerisinde 3 bin 245 yangına müdahale edilen Sanayi ve Tekstilkent mahallerindeki alevlerin en önemli sebepleri ise sigara izmariti, ateş atma, çocukların ateşle oynaması ve elektrik kontağı olarak açıklandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentin son 5 yıllık yangın haritasını çıkarttı. Büyükşehir İtfaiyesinin 13 noktada bulunan istasyonlarının kent merkezine bakan 4 noktasında müdahale edilen toplam 24 bin 931 yangından 3 bin 245'i Sanayi ve Tekstilkent mahallelerinde çıktı. Gaziantep'in yangın haritasında Sanayi Mahallesi bin 673 yangın ile en çok yangının çıktığı mahalle olurken, bin 572 yangın ile Tekstilkent Mahallesi ikinci sırada yer aldı. En fazla yangının çıktığı mahallerde 621 yangın ile Organiza Sanayi Bölgesi'nde yer alan Başpınar Mahallesi üçüncü, 589 yangın ile Karataş Mahallesi dördüncü, 518 yangın ile Güneykent Mahallesi beşinci sırayı aldı.

Toplamda 328 mahallenin bulunduğu Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin de çıkan yangınların nedeni "sigara izmariti", "ateş atılması", "çocukların ateşle oynaması" ve "elektrik kontağı" olarak belirlendi.

6 bin yangın, 207 bin dakikada söndürüldü

Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Karşıyaka, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli ilçelerindeki toplam 13 itfaiye istasyonuna 2020 yılında gelen toplam 6 bin 759 yangın ihbarına müdahale eden ekiplerin yangına müdahale süresi ise 207 bin 609 dakika olarak açıklandı. 2015 ve 2020 yılları arasındaki son 5 yılda ise toplam 36 bin 10 yangına müdahale eden itfaiyenin müdahale süresi 952 bin 260 dakika oldu.

Geçen yıl 274 kişi yangından kurtarıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı değerlendirmede, 2020 yılındaki yangınlarda 274 vatandaşın ekiplerin müdahalesiyle alevlerden kurtartıldığını söyledi. Yangınların kent merkezinde en fazla Tekstilkent ve Sanayi mahallelerinde meydana geldiğini belirten Yılmaz, “2020 yılında Gaziantep Büyükşehir İtfaiyesi olarak salgının getirdiği şartları da dikkate alarak yoğun bir tempo içerisinde çalıştık. Bir yandan salgın koşulları dikkate alınıyor bir yandan yangın veya doğal afet gibi olaylarda vatandaşlarımıza yardım ettik. 2020 yılına baktığımızda 6 bin 730 yangının şehrimizde çıktığını görüyoruz. Olayların daha derinlemesine baktığımız zaman yangınlarda 274 vatandaşımızın hayatını kurtardık. Tabloya baktığımızda bina yangınları, işyeri yangınları, fabrika yangınları, arazi yangınları gibi muhtelif yangın çeşitlerini görüyoruz. Yine 2020 yılı istatistiklerine baktığımızda özellikle yangınların yoğun olduğu Sanayi Mahallesi ve Tekstilkent Mahallesi'nde yangınların sigara ve kibrit, ateş atılması, elektrik kontağı gibi nedenlerden kaynaklandıklarını görüyoruz" dedi.

Daha hızlı müdahale için yoğun eğitim

Daire Başkanı Yılmaz, yangına müdahale hızı ile ilgili ortalama iyi olmasına rağmen daha hızlı müdahale için personele sürekli eğitim verildiğini belirterek, "Personellerimizin önemli bir kısmında olay yeri inceleme eğitimleri yaptık. Böylece yangın çıkış nedenlerini daha doğru tespit etme anlamında da önemli adımlar attık. Bu anlamda Gaziantep Büyükşehir İtfaiye Dairesi olarak vatandaşlarımızın acil durumda can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Salgın koşulları her sektörü etkilediği gibi bizim dairemizi ve personellerimizi de etkiledi ama çok şükür büyük bir sıkıntı yaşamadan atlattık. Virüse yakalanan personellerimiz oldu çok şükür büyük bir sıkıntı yaşamadan iyileşerek tekrar görevlerine döndüler. 7 gün 24 saat Gaziantepli vatandaşlarımızın hizmetine devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yangının nedenleri daha hızlı tespit ediliyor

Olay yeri inceleme eğitimleri alarak artık yangınların çıkış nedenlerini daha hızla tespit ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Yangınların yüzde 99,9'nun neden çıktığını bulabiliyoruz. Bunun diğer bir faydası şu neden çıktığını bildiğiniz yangınlarda, mahalle bazlı bazı önleme faaliyetlerinde bulunabiliyorsunuz. Örneğin, bir mahallede yoğun bir ateş atılmasından kaynaklı yangınlar var ise diyelim ki Sanayi, Tekstilkent veya Vatan mahallesine ekiplerimizle gidiyoruz ve muhtemel yangın çıkış sebeplerini önlemeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla konuşuyoruz, mahalleliyle konuşuyoruz ve yangın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu sistem Türkiye'de çokça yapılan bir sistem değil. Bizim yaptığımız coğrafi bilgi sistemli bir yazılımımız var. Bu sistem sayesinde bütün raporları gün gün ve saat saat kodlandığı için o mahallede hangi saatte hangi dakikada yangın çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla yangın çıkış sebebi ve saatini karşılaştırarak yangın sebebini bulabiliyoruz. Yangın sebebini öğrendikten sonra ise gerekli önleme çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu çalışmalarımızı bu yıl daha da yoğunlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Yangınların en fazla çıktığı mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise doğalgaz kullanımı çok az seviyede olduğu için yangın çıktığını ifade ediyor.