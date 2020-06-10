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Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Boğazici Caddesi hizmete girdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Boğazici Caddesi hizmete girdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni caddede inceleme yaptı.


Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki Boğaziçi Caddesi, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete girdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek, incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel yapılan çalışmaların Gaziantep için çok önemli olduğunu ifade etti.


"Türkiye'ye örnek oluyor"


Milletvekili Yüksel, Şahinbey Belediyesi'nin projeleri ile Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, Boğaziçi Caddesinin ise Gaziantep trafiğine nefes aldıracağını kaydetti. Yüksel, "Burası şehrin çok yoğun bir bölgesi. Burada yapılan Boğaziçi Caddesini yerinde gördük. Kentsel dönüşüm çalışmaları halkın rızası alınarak devam edecek. Kentin trafiğini rahatlatan böyle önemli bir çalışma için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ederim. Bunlar çok önemli çalışmalar ve hizmetler. Şahinbey Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'ye örnek olan çalışmalar yapıyor. İnşallah diğer çalışmalarla birlikte Şahinbey'in çehresi değişmeye devam edecek. Bizlerde başkanımızın yaptığı başarılı çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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