Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan operasyon ile 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yasa dışı bahisle 25 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 16 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanırken 9 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.