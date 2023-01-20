İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan yasadışı bahis operasyonunda 16 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların yasadışı bahisle 25 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan operasyon ile 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yasadışı bahisle 25 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.


Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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