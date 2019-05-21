Gaziantep'te yaşlılık ve unutkanlık semineri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Yaşlılık ve Unutkanlık” adlı eğitim semineri gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde bulunan sağlık meslek liselerinden gelen yaklaşık 600 öğrenciye seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, insanın yaşlanınca gençliğin kıymetini daha iyi anladığını belirtti.

Tolay, “İyi bir şekilde yaşamak, zamanı değerlendirmek gerekiyor. Zaman durmuyor, akıyor gidiyor. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki, ‘Bir ömür geçirdim bir ağacın gölgesinden atla gecene kadar' ömür işte bu kadar o atın hızıyla o ağacın gölgesini geçecek kadar kısa. Önemli olan gençliği iyi bir şekilde değerlendirmek memlekete faydalı olmak. Ama buna mukabil iyi bir şekilde sağlıklı yaşamak gerekiyor. Kaçınılmaz bir gerçek, yaşlanacağız. Ama sağlıklı bir şekilde yaşlanacağız. Fakat bazı rahatsızlıklar var ki ileride bizim karşımıza çıkıyor ve toplumumuzu, kişileri ve aileleri oldukça yüksek düzeyde rahatsızlık veriyor nefes aldırmıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak son yıllarda yaşlılarda en çok görünen ‘Alzheimer Hastalığı' için ‘Alzheimer Moral Evi' kurduk. Buradaki merkezin gayesi, hem Alzheimer hastalarına, tedavisi olmayan sadece ilerlemesinin durdurulduğu bu hastalıkta aileye bir nebze olsun nefes aldırabilelim dedik. Kimse bir büyüğünün o hale geldiğini görmek istemez. Gençken memleketimize faydalı, yaşlıyken de örnek olacağız” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Uzman Dr. Gülçimen Soylu tarafından gençlere Alzheimer hastalığının Alzheimer hastalığı, belirtileri, baş etme yöntemleri ve ileriki dönemde yaşlılara yönelik nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde bilgi verildi.

Yaklaşık 1 saat süren konferansın sonunda günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Dr. Gülçimen Soylu'ya hediye verdi.