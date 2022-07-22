Gaziantep'te yayalara yol vermeyen 67 sürücü ve araç plakasına ceza

Gaziantep'te, yaya geçitlerinde yapılan dron destekli denetimler sonucu 67 sürücü ve araç plakasına yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermemekten cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalığın arttırılması amacıyla denetim yaptı. Yaya geçitlerinde yapılan dron destekli denetimler sonucunda 67 sürücü ve araç plakasına yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermemekten cezai işlem uygulandı.

Kentte, yaya geçitlerindeki denetimlerin sıklıkla yapılmaya devam edeceği vurgulandı.