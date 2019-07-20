Gaziantep'te yazlık sinema günleri

Kültürel etkinlikler kapsamında film gösterimleri üç gün sürecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca hazırlanan sinema gösterimi Masal Parkı'nda kurulan perdede izlenildi. Eski yazlık sinema günlerini aratmayan açık havada yapılan gösterimi yaklaşık bin kişi izledi, yer bulamayanlar çimlerde oturdu. Yıldızlar altında sinemanın keyfini çıkaran vatandaşlar hem geçmişi yad etti hem de gençler için unutulmaz bir anı oldu.

İlk gün Özhan Eren yönetmenliğinde 1.Dünya Savaşı'nın en sert cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi'nde kazanılan deniz zaferini ve yıllar sonra harp günlerinde yazılan bir mektubun adresine kavuşmasının anlatıldığı “Son Mektup” filmi gösterildi. Yoğun ilginin olduğu programda vatandaşlar hep beraber sinema filminin tadını çıkardı.

Sinema günlerinde “Ertuğrul 1890” ve animasyon filmi "Evliya Çelebi" sinemaseverlerle buluşacak.