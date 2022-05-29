Gaziantep'te yeni yapılan cemevi hizmete açıldı

Gaziantep'te inşa edilen Yunus Emre Cemevi törenle hizmete girdi. Açılışta ünlü türkücü Hüseyin Turan konser verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kentteki hayır sever iş adamları iş birliğinde inşa edilen Yunus Emre Cemevi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modeliyle kente yeni bir cemevi kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, “Nerede doğarsak doğalım, hangi mezhepten veya dinden olursak olalım biz bu topraklarda bir ve beraberiz” dedi.

''Bütün canların emrindeyim''

Başkan Şahin, cem olmanın, can olmanın kader birliği yapmak olduğunu dile getirerek, ''Şehrül emin olarak ben sizden razıyım. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde meydanlarda canlarımızla yan yanaydık. Toprak yoksa, vatan yoksa gerisi teferruattır. O yüzden müteşekkirim. Canlarımı özel seviyorum. Neşet Ertaş, ‘Kalpten kalbe giden yol gizli gizli' diyor. Biz bu şehirde nerede doğarsa doğsun doğan her bir evladıyla, anası babası kim olursa olsun, mezhebi, dini ne olursa olsun bir ve beraberiz. Biz Yunus'un, Hz. Mevlana'nın, Pir Sultan Abdal'ın, Hacı Bayram Veli'nin temsilcileriyiz. Biz, hep birlikte sizlerle Cumhuriyeti birlikte kurduk. Cumhuriyeti kurmadan önce Çanakkale'yi birlikte geçilmez yaptık. Bütün canların emrindeyim. Aklınızda yapmak istediğiniz ne varsa bir kardeşiniz olarak yanınızdayım. Dil farkı olabilir, mezhep farkı olabilir, iyiler iyidir ve iyiler kazanacak. Öldürenler ve yaşatanlar dünyasında yaşatanlar kazanacak'' şeklinde konuştu.

''Arazinin tahsisi ile sorunun yüzde 51'i çözüldü''

Gaziantep Valisi Davut Gül ise güzel bir günde güzel bir eserin açılışına şahitlik ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Bazen çok imkanınız da olsa bazı sorunları aşmak zor olabiliyor. Ama Gaziantep'te Yunus Emre Cemevi yapılırken bir devlet iradesi, bir hükümet iradesi, kentteki siyasetçilerin tamamının üzerinde ittifak ettiği bir durum vardı. Milli Eğitim'den arazi almak çok zor, nerdeyse imkansıza yakın. Dönemin Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın, milletvekillerinin bu projede emeği büyük. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin araziyi tahsis etmesi sorunu yüzde 51'ini aşmış olmamızı sağladı. Akabinde ilçe belediyelerimiz, Erdemoğlu ailesi ve birçok hayırsever bu işe ortak oldu.”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak da açılışı yapılan cemevini gezdiklerini ve şehre çok güzel bir yapının kazandırıldığını ifade ederek, şehirde harika bir eserin güzel bir dostlukla vücut bulduğunu dile getirdiler. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep yerel yönetiminin kentteki insanların bir ve beraber olmasında iyi bir yönetim sergilediklerine dikkati çekerek, Gaziantep modeli ile gerçekleştirilen cemevinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sevginin, hoşgörünün tezahür ettiği Yunus Emre Cemevi'nin açılışı için burada bulunduklarını aktararak, Anadolu topraklarının farklılıkları bir arada yaşadığı, büyüttüğü bir coğrafya olduğunu belirtti. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt ve Gaziantep Şube Başkanı Yılmaz Demirdelen de güzel bir işin güzel bir gönülle başladığını ve bu anlamda Gaziantep'te açılışı yapılan Yunus Emre Cemevi'nde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerine, hayır severlere teşekkürlerini dile getirdiler.

Açılış konuşmaları sonrasında ünlü türkücü Hüseyin Turan sahneye çıktı. Sanatçı, hazırladığı repertuvar ile davetlilere coşkulu bir gün yaşattı. Konseri dinleyen Başkan Şahin ve Vali Davut Gül, sanatçıya günün anısına çiçek takdim ederek fotoğraf çektirdi.