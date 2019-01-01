Gaziantep'te yeni yıl coşkusu

2019 yılı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla karşılandı.

Gaziantep 2019 yılını coşkuyla karşıladı. 2019 yılı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üniversite meydanında toplanan bir grup genç saat 00.00'ı gösterdiği anda ara sokaklarda havai fişek patlatarak meydandaki geri sayımdan sonra halay çekti. Meşale yakan gençler, Kalabalık grup yılın ilk dakikalarından sonra dağıldı. Polis ekipleri ise grup tamamen meydanı boşaltana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına nöbetini sürdürdü.