Gaziantep'te 'Yerel Yöntemler İdaresinde Kadın ve Gençler'' söyleşisi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ''Yerel Yöntemler İdaresinde Kadın ve Gençler'' konulu Söyleyişe katıldı. Şahin, Sürdürülebilir kalkınma için teknoloji ve hukuk devletinin bir arada olması gerektiğini söyledi.

GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleşen konferansa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Hukuk Fakültesi öğrencileri katıldı.

“Gaziantep Üniversitesi dünya üniversiteleri arasında ilk binde”

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür Gaziantep Üniversitesinin durumu hakkında bilgi vererek, “Gaziantep Üniversitesinin dünya üniversiteleri içerisinde saygın endekslerde ilk bin içerisinde yer alıyor. Ve bu uluslararası dünya endeksleri içerisinde Türkiye'deki 206 üniversite içerisinde de 14. Sırada yer alıyor. Kadınların toplumuzda çok önemli bir rolü var. Çünkü biz toplumu şekillendirirken ilk daha bebeklik anından anneler üzerinden, kadınlar üzerinden şekillendiriyoruz. Gaziantep kadın yöneticilere alışık ve bu alışıklıkta Fatma Şahin'le başladı. Her aradığımızda Büyükşehir Başkanımıza ulaşmak bizi mutlu ediyor” dedi.

“Sürdürülebilir kalkınma için Teknoloji ve hukuk devleti bir arada olmalı”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Teknoloji kadar hukuk devletinin de önemine değinerek, “Tek başına istediğin kadar yüksek teknolojiye çık eğer hukuk devleti olma normlarını ikisini ikiz kardeş olarak götürmezsen sürdürülebilir kalkınma kılamazsın. Sürdürülebilirlik şuanda dünyanın en önemli meselesidir” şeklinde konuştu.

“Toplumun yarısı kadın, bunları kalkınmanın ana damarı yapmak durumundayız”

Toplumda kadının rolüne değinen Şahin, “ toplumun yarısı kadın toplumun yarısının aklı, vicdanı ve enerjisi var. Bunları kalkınmanın ana damarı yapmak durumundayız. Buradaki durumumuz elbette ilerliyoruz ama daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bu coğrafyada en büyük gücümüz beşeri gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon çok hızlı yükseldi ama çok hızlı düşecek”

Enflasyonun çok hızlı yükseldiğini ama çok hızlı düşeceğinin altını çizen Milletvekili Koçer ise, Ekonomistlerin 0.45 olarak beklediği sonuç 0.16 olarak açıklandı. Bu gerçekten memnuniyet verici Türkiye zor günlerden geçiyor bir taraftan terörle mücadele devam ederken diğer taraftan sınırlarımızdan güvenlik mücadelemiz devam ediyor. Ekonomi ile ilgili ciddi bir mücadele var. gerçekten bu süreçte hükumetimiz çok önemli kararlar aldı. Ve çok hızlı bir iyileşme başladı. Enflasyon çok hızlı yükseldi ama çok hızlı düşecek bunu bu aydan itibaren görmeye başladık” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye ihracatının 3 katı ihracat yapan bir şehriyiz”

Türkiye ortalamasının 3 kat daha fazla ihracat yapan bir şehir olduklarını açıklayan Milletvekili Koçer,“Gaziantep bugün önemli bir başarıya imza attı. Bugün şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye ihracatı 3.7 arttı. Gaziantep ihracatı ise 9.1 arttı yaklaşık Türkiye ihracatının 3 katı ihracat yapan bir şehriyiz. Bu tarihi bir gündür. Türkiye ortalamasının 3 katı ihracat yapan bir şehrin üretimini istihdamının ve ekonomik şartlarının çok daha iyi olduğunu buradan çok net söyleyebilirim” diye konuştu.