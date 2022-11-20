Gaziantep'te yeşil zeytin tezgaha indi

Türkiye'de önemli bir zeytin üretimine sahip olan Gaziantep'te yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytin tezgahlarda satılmaya başlandı. Tezgahlarda 20-25 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytin yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yeşil zeytin tezgâhlarda yerini aldı. Bu yıl kuraklık yüzünden zeytin rekoltesinin düşük olacağı tahmin edilirken, ürün azlığı ve girdi maliyetlerinden dolayı zeytinin fiyatı önceki yıllara göre yükseldi. Geçen sene 14-15 liradan satılan yeşil zeytin, bu yıl 20-25 TL arasında fiyatla sofralarda yerini alıyor. İriliğine, lezzetine, kalitesine ve türüne göre zeytinlerin kilosu 20 liradan başlayıp 25 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların artan fiyatlara rağmen zeytine ilgisi satıcıları memnun ediyor.

“Yeşil zeytin talep ediyorlar”

Sezonun sıcak geçmesi ve yağışların da olmamasının zeytini etkilediğine vurgu yapan 25 yıllık zeytin satıcısı Hasan Cerezçi, “Zeytinlerin fiyatı 14-15 arasıydı, bu sene 20-25 TL arasında. Bu sene ürünler az, kurak geçti. Ağaçta hepsi kaldı. Onun için zeytin yeşil olarak yok, siyah olarak gelecek yağa dönüşecek. Yeşil zeytin şu anda az. Yeşil talep ediyorlar. Bütçesine göre alıyor insanlar. Gazianteplilerin en sevdiği şey zaten yeşil zeytin. Bölgenin insanı salatasını, piyazını yapar. Sofrada muhakkak bulunur. Genellikle bizim Nizip, Kilis ve Hatay yöresinden oluşuyor. En çok bizim Nizip yöresinden gelir zeytinlerimiz, yağ oranı bakımından kuvvetli olduğu ve lezzetli olduğundan orayı tercih ederiz. Gaziantep kendi zeytinini üretiyor kendi tüketiyor, dışarıya vermiyor. Şu anda ticaret yapmıyor, ticaret Eğe Bölgesi'nde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Bölgede belluti, eğriburun (tatayn), halhalı, çelebi, hamza çelebi, hırhalı çelebi, hursuki, iri yuvarlak, kalem bezi, mavi, melkabazı, tespih çelebi, yağ çelebi, yağlık çelebi, yağlık sarı zeytin, yuvarlak çelebi, yuvarlak halhalı, yün çelebi zoncuk çeşitleri satılıyor. Tezgahlarda yerini alan ilk hasat zeytinler, bu yıl vatandaşlardan yoğun talep görüyor.