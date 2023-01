Gaziantep'te yılbaşı kutlama mesajları

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni yılın zorlukların aşılmasına vesile olmasını dileyerek, “Yyeni yılda yeniliklere odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

2022 yılını değerlendiren ve 2023 yılı beklentilerini paylaşan Başkan Ünverdi, dünyada yaşanan zincirleme şok dalgalarına karşı sürdürülebilir bir ekonomi için üretim ve ihracatı artırmanın temel unsur olduğunun altını çizdi. Ünverdi, son yıllarda yaşanan gelişmelerin küresel ekonomide dengeleri bozduğunu ve peşin sıra gelen sorunların ülkeler üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti. Toparlanma beklerken yeni sorunların patlak verdiğini dile getiren Ünverdi, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “2018 yılında ülkemize yönelik kur manipülasyonunun ardından 2019 yılında yaraların sarılmaya çalışıldığı bir dönemde tüm dünyayı sarsan büyük bir sorunla kaşı karşıya kaldık. 2020 yılında pandemi ile yaşamımızın akışı değişti, küresel ekonomide zincir koptu. 2021 yılında yine tam toparlanma başlıyor derken, Rusya-Ukrayna savaşı, siyasi ve jeopolitik gerilimler tedirginliğe neden oldu. Enerji ve gıda krizi baş gösterdi, yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar uluslararası ticareti sekteye uğrattı. Bu süreçte en büyük yükü, sağladığı istihdamla üreten kesim ve ihracatçılarımız omuzladı. Ülke ekonomimizin kalkınması ve buna bağlı olarak toplumsal refahın sağlamasında sanayi ve üretim belirleyici unsur olduğu bir kez daha görüldü. Bu noktadan hareketle sürdürülebilirlik bugün sanayide, ihracatta, istihdamda, işletmelerimizde en önemli başlık haline geldi. Sürdürülebilirliği de ancak, küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında alınan tedbirler çerçevesinde; doğaya duyarlı, döngüsel ekonomiyle uyumlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıktığı, AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun, enerji ve insan verimliliğine dayalı, teknolojik dönüşümünü başarmış, dijitalleşmesini gerçekleştirebilen, üretimde katma değeri artırmış bir sanayi altyapısı ile sağlayabiliriz. Sanayi Odası olarak bizler de büyük bir öngörüyle bu alanlara çok önceden yatırım yapmaya başladık. Bir taraftan sanayicilerimizin sorunlarına çözüm ararken diğer taraftan da bu değişim ve dönüşümü sağlayacak altyapıyı hazırladık.

Odamızın öncülüğünde üniversitelerimiz, meslek odaları ve organize sanayi bölge müdürlüğümüz ile AB Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nu kurduk. Alman uluslararası iş birliği kurumu (GİZ) ile yürütmüş olduğumuz “İstihdam İçin Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde Türkiye'de bir ilk olarak Gaziantep OSB'nin iklim eylem planı ile Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin Yeşil OSB Fizibilite Raporunu hazırladık. Firmalarımıza yeşil dönüşüm, verimlilik gibi konularda mentörlük yapıyor, şirketlerimizin karbon ayak izini ölçüyor, yol haritalarını çıkarıyoruz.

Model Fabrikamızda dijitalleşme ve yalın üretim teknikleri konusunda firmalarımıza mentörlük yapıyor, bu sayede yeşil dönüşüme adaptasyonlarını sağlıyoruz. Yeşil dönüşüm konusunda yürütülen çalışmaların çok daha ilerisinde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. En büyük hedeflerimizden olan firmalarımızın teknolojiye adaptasyonu noktasında ise savunma sanayisine yönelik çok önemli çalışmalar ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. En son olarak da, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türkiye'de bir ilk olarak ‘Gaziantep Savunma Sanayii İl Temsilciliği' Odamız bünyesinde açıldı.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, TSK vakıf şirketleri, savunma sanayinin tüm tarafları ile bağlarımızı güçlendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Titizlikle gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sanayimizdeki katma değeri artıracak, ihracatta bizi çok daha rekabetçi hale getirerek, yeni dünyada yerimizi almamızı sağlayacak. Gaziantep olarak 2021 yılında 10 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştik, bu yılın ilk 11 ayında ise tüm zorluklara rağmen sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve çalışanlarımızın özverisiyle 9 milyar 622 milyon 523 dolarlık ihracat rakamına ulaştık.İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'na göre Gazi şehrimizin önceki yıl 29 olan firma sayısı 33'e yükselmiştir. İSO İkinci 500'deki 38 firma sayısı ile birlikte Gaziantep'ten toplam 71 firma, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer almıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firması" Araştırmasında 2021 yılına göre şehrimiz 71 firma ile 3'üncü sırada bulunmaktadır.

TOBB sanayi veritabanı esas alınarak hazırlanan “Sanayinin Liderleri” listesinde, 130 üründe birinci, 117 üründe ikinci ve 94 üründe ise üçüncü olmak üzere 341 ürün ile 8'inci sırada yer almıştır. Sanayimizdeki teknolojik dönüşüm ve yeşil OSB hedeflerimize ulaştığımızda Gaziantep olarak eminim çok daha farklı rakamları konuşacak ve her zaman olduğu gibi bu alanlarda da rol model olmaya devam edeceğiz. Bunları bir zorunluluk değil bir fırsat olarak görürsek ve hazırlıklarımızı bugünden yaparsak kazanan Türkiye olacaktır. Bugün zorlukları aşarken yeniliklere de adapte olma günüdür. Tabii bunlarla birlikte ülkemiz adına yürütülen çalışmalar neticesinde, İHA, SİHA, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, tank, helikopter gibi üretimlerle savunma sanayimizdeki önemli gelişmeler, yerli otomobilimiz TOGG'un banttan indirilerek seri üretime geçilmesi, ülkemizde yüksek miktarda doğalgaz keşfi ve petrol rezervlerinin bulunması gelecek adına tam da ihtiyacımız olan bu alanlarda çok önemli ve sevindiricidir. Bu noktada, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadığımız 2023 yılı hem manevi anlamda hem de hedeflerimiz noktasında ayrı bir önem sahiptir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyet meşalesini 100. yılında hep birlikte çok daha yukarı taşıyacağız. Bundan 101 yıl önce Antep Savunmasında, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek 6317 şehidi ile işgalcilere karşı tek başına direnen bir neslin evlatları olarak, bizler de her daim vatanımız için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz. Savaşların ekonomi üzerinden yapıldığı günümüz dünyasında, takip eden değil, takip edilen ülke olmak için daha çok çalışacağız. Biz ülkemize, devletimize her zaman güvendik, el ele verdiğimizde aşamayacağımız konu da yoktur. 2023 yılına da birlik ve kardeşlik içerisinde yeni umutlarla giriyoruz. Problemlerimiz olsa da Türkiye'nin önü açıktır ve hak ettiği noktaya gelecektir. Bu duygularla heyecanla başladığımız 2023 yılının tüm dünyada barış, sağlık ve huzura vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.”

Koçer'den yeni yıl mesajı

Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer mesajında, "Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılının; refaha, huzura, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyorum. 2022 yılını geride bırakarak, büyük bir heyecan ile yeni hedeflerimize doğru umutla 2023 yılına giriyoruz. Yeni yılın, şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere ülkemiz ve tüm dünya için refah huzur, sağlık ve barışa vesile olmasını diliyorum. 2022 yılı, maske ve HES kodu gibi uygulamaları kaldırarak pandemiyi geride bıraktığımız bir yıl olduysa da pandeminin ekonomik etkileri tüm dünyada devam etti. Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere en güçlü ekonomiler yüksek enflasyon ile mücadele ederken Rusya ile Ukrayna savaşı enerji ve gıda gibi alanlarda yeni krizlere yol açtı. Türkiye, güçlü mali altyapısı sayesinde alınan tedbirler neticesinde birlik ve beraberlik kültüründen aldığı güçle bu zor süreçte kendi sıkıntılarını gidermekle kalmayıp savaşın tarafı ülkelerle sürdürdüğü müzakereler neticesinde enerji ve tahıl koridoru başarısıyla dünyayı çaresiz bırakmadı. Ulaşımdan savunma sanayiine, dış ticaretten sağlığa birçok alanda gerçekleşen yatırım ve başarılarla güven ve umudumuz arttı. Yükselen ihracatımız, yeni doğal gaz keşiflerimiz, üretim bandından inen milli otomobilimiz TOGG büyük sevince neden oldu. Türkiye 2022'de ihracatta rekorlar kırmayı sürdürdü, Ocak-Kasım ihracatını 231 milyar dolar seviyesine çıkaran ülkemizin 2022 hedefi olan 255 milyar doları aşacağına inanıyorum. Dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılı Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere her alanda vites yükselttiği bir yıl oldu. En büyük gücümüz olan birlik ve dayanışma ruhu ile geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz. Gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının savaşın, yoksulluğun, tüm olumsuzlukların biteceği, huzur ve barışın hâkim olacağı bir yıl olması temennisiyle herkesin yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yeni yıl mesajında, ''Oğuzelimiz için büyük projelerin hayata geçtiği 2022 yılının ardından 2023 yılında da hizmetlerimiz ve hayata geçireceğimiz projelerimiz aynı heyecan ve azimle devam edecek. İlçemiz adına dolu dolu geçen 2022'nin ardından yeni hizmetler ve projelerin hayata geçeceği 2023 yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Daha yaşanabilir bir Oğuzeli için var gücümüzle yılmadan yorulmadan ilerleyeceğiz. 2023 yılında da geçen yıl olduğu gibi ilçemizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı gerçekleştireceğiz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir yer olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemiz, milletimiz, Oğuzelimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın bereketli, huzurlu, sağlık, afiyet ve mutluluk içinde geçmesini gönülden temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun yeni yıl mesajında,"2022 yılını acı, tatlı, sevinç ve hüzünleriyle geride bırakarak yeni beklenti ve umutlarla yeni bir yıla merhaba diyoruz. Biliyoruz ki her merhaba bir elvedayla sonuçlanıyor. Bu itibarla geçen yılda yaşananlardan dersler çıkarılarak, yeni başlangıçlar yapılması huzur ve başarılarının yakalanmasını temenni ediyorum. 2022 yılı, Araban Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarımız ile ilçemizin sorunlarının çözümü ve kalkınması noktasında önemli mesafeler kat ettiğimiz bir yıl oldu. 2023 yılının umutların çoğaldığı, birlik ve beraberliğin egemen olduğu, dostluk ve dayanışmanın güç kazandığı bir yıl olması temennisiyle, tüm Arabanlı hemşehrilerimin ve mesai arkadaşlarımın yeni yıllarını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum'' denildi.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği (GAKATAD) Başkanı Mezine Sırakaya ise mesajında, “Her yeni yıl bir başlangıçtır. Hedeflerimize ulaşmak için yeni yılın bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 2022 yılında spor adına bazen üzüldük bazen sevindik. Geride bıraktığımız 365 günün müreffeh yarınlar için bize sunduğu ders niteliğinde ki yaşanmışlıkları 2023'te yaşamamayı diliyorum. Spor insanları birleştiren ortak bir dildir. Bu dili doğru konuşmak, doğru anlatmak bizim vazifemizdir. Mutlu yarınlara ulaşmamız için yeni başlangıçlar ve fırsatları oluşturmak için 2023'te daha çok çalışacak ve hedefimize başarıyla ulaşacağız. Gaziantepli ve Gaziantep'te yaşayan tüm ailelerimizi 2023'te tribünlerde görmek ve sporda buluşan gönüllerin mutluluğunu paylaşmak en büyük dileğimizdir. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği olarak 2023 yılında da ilk günkü heyecan ve aynı bakış açısı ile aynı sinerji içerisinde hareket edecek, birlik ve dayanışma hasletlerimizi daha çok geliştirmeye gayret edeceğiz. Kurulduğumuz günden bu yana birlik ve dayanışma hassasiyetimizi tribünlere taşıdık. Sporun birleştirdiği güçlü kadınlar tribünlere güç verdi. İnanıyorum ki, güzel şehrimiz Gaziantepsahip olduğu muazzam potansiyel sayesinde tribünleri dolduracak. Ufku geniş, yarınları umut dolu ve geleceği aydınlık bir Gaziantep için bir araya gelen biz kadınlar Güçlü Kadın Güçlü Gaziantep sloganı ile tüm ülkeye örnek teşkil edecek çalışmalara imza atacağız” diyerek 2022 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2023 yılına umutla gireceğiz. Biz 2022 yılına çok güzel anılarla veda ediyoruz. Faaliyetlerimizle tüm Türkiye'ye örnek bir dernek haline gelmeyi başardık. Derneğimiz Gaziantep'in spor camiasını “Bu yüzden Gaziantep” etkinliği ile bir araya getirdi. Düzenlediğimiz konser ile üyelerimizi bir araya geldi. Gaziantep'in yetiştirdiği Kadın Sporcular sergisi açtık. Eğitimler düzenledik. Gaziantep'i daha iyi tanımak ve tanıtmak için tarihi mekanlara gezi düzenledik. Gaziantep'in süper Lig takımlarının maçlarına ailelerimiz ile kar demeden, kış demeden katılım sağladık. Üye sayımızı iki kat arttırdık. Maraton koşusunda yerimizi aldık. Spor ve spora dair etkinlik düzenleyerek kadın futbolunu konuştuk. Gaziantep Milletvekillerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin tanınmış sanatçılarına ve oyuncularına Gaziantep FK Formasını takdim ederek şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştık. Kadın içinde bulunduğu her toplantı ve platformda yönetim olarak yer aldık. Etkinliklerimiz saymakla bitmez. @gazisehirkadintaraftarlar instagram ve twitter hesaplarımızdan çalışmalarımızı takip etmeniz mümkün. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in Kadın Taraftarlara ücretsiz bilet sağlaması bizi çok mutlu etti. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, derneğimize gönül vermiş 300'den fazla kadın ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin emeklerine sağlık. Sesimizi duyurmamıza ve kamuoyu ile bizi bütünleştiren değerli basın mensuplarımızın, hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını belirterek, küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmanın yolunun katma değerli üretim , dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm süreçlerinden geçtiğini söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı yaptığı açıklamada, 2022 yılına yönelik genel değerlendirmelerde bulunarak, 2023 yılına ilişkin beklenti ve öngörülerini dile getirdi.

2022 yılının küresel anlamda zor bir yıl olarak geride kaldığını kaydeden GTB Başkanı Akıncı; pandemi sürecinin etkileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, iklim krizleri ve yüksek enflasyonun 2022 yılında küresel ekonomiyi etkileyen olumsuz faktörler olarak ön plana çıktığını ifade etti.

Dünyanın tahıl depoları olarak adlandırılan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, dünya tahıl ticaretini dolayısıyla da gıda güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Akıncı, “Gıda temini noktasında dünya genelinde endişe yaşanmasına neden olan bu durum, tarımsal ürün ticaretinde bu ülkelerin önemli ticari ortakları arasında yer alan ülkemizde de etkilerini gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü başarılı diplomasi sonucu hayata kazandırılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması bu anlamda tüm dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Ağustos tarihinden bu yana gemiler aracılığıyla yaklaşık 15 milyon ton yükün çeşitli dünya ülkelerine sevk edildiği bilinmekte. Temennimiz 2022 yılında tahıl anlaşmasıyla başlayan bu uzlaşı sürecinin, 2023'te iki ülke arasında barış görüşmelerine evrilmesi yönünde olması” ifadelerini kullandı.

Gıda krizinde küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin önemli rol oynadığına işaret eden Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2022 yılında farklı nedenlere bağlı olarak yaşanan enerji krizleri ve gıda sorunları bizlere doğa ile insan arasındaki hassas dengenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Fosil yakıtların kullanımının çokluğu ve insan kaynaklı zararlı gazların sera etkisi maalesef küresel ısınmaya ve mevsim değişikliklerinin yaşanmasına neden oldu. Bu durum özellikle son yıllarda bazı bölgelerde kuraklığa, bazı bölgelerde ise çeşitli afetlere yol açmakta. Yeryüzünde yaşanan bu iklimsel dengesizlikler tarıma elverişli arazilere ciddi zararlar verirken dolayısıyla verim kayıplarına ve üretim azalmalarına da sebebiyet vermekte. Tarımsal üretimde ve gıda güvenliğinde olumsuz etkilerini hissettiren bu durum hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından yeşil dönüşümün önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayan dünyada yeşil dönüşüm altyapısını zaman kaybetmeden güçlü bir şekilde oluşturmamız gerekiyor.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'e taze umutlar ve yeni hedeflerle girdiklerini vurgulayan Akıncı, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'te her alanda başarı çıtasını çok daha yukarılara taşımak ve yeni başarı hikayeleri yazmak için çalışacağız. Bizler gücünü çalışmaktan, birlik ve beraberlikten alan bir milletiz. Bir asır önce yedi düvele karşı koyup küllerinden yeniden doğan asil bir ecdadın torunları olarak 100. gurur yıl dönümümüzde, üretim ve ihracat eksenindeki büyümemize odaklanarak, ülke ekonomimiz için daha güçlü şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak yatırıma, üretime ve ihracata her zamankinden çok daha fazla dört elle sarılmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle üreteceğiz ve ürettiğimize katma değer katacağız bu işin ilk kuralı olmalı. Yine bunun yanı sıra günün koşullarına uygun teknoloji, ürün ve hizmetlerimizi her zaman güncel tutmamız ve bu yönde gerekli dönüşümümüzü tamamlamamız gerekiyor. Kısaca dünya artık çok üretenin değil akıllı üretenlerin dünyası ve bu yolda tarımsal gücümüzden, sanayi üretimimize kadar her alanda hassasiyetle çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Akıncı, 2023'ün Türkiye için her alanda başarıların elde edildiği bir yıl olacağına inandıklarını belirterek, yeni yılın tüm dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.