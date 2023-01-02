Gaziantep'te yırtıcı hayvanlar için safari park kurulacak

Dünyanın en büyük 4'üncü hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yırtıcı hayvanlar için safari park, uğur böcekleri için tropik bahçe kurulacak.

Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yeni yılda yırtıcı hayvanlar için safari park, uğur böcekleri için tropik bahçe kurulacak. Ayrıca Türkiye'nin en büyük tünel akvaryumunun da kurulması planlanan hayvanat bahçesinde, fil, zürafa, antiloplar için Afrika savanası oluşturulacak.

Geçen yıl 5 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde bu yıl yeni yapılacak alanlarla birlikte ziyaretçi sayısının ise 7 milyona çıkarılması hedefleniyor.

2023 yılı yatırım programı hakkında bilgi veren Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Doğal yaşam merkezi olarak 2023'teki hedeflerimizden biri ve en büyüğü tünel akvaryumudur. Türkiye'nin en büyük tünel akvaryumunu, Uğur böceklerinden tropik bahçe ve Afrika savan dediğimiz özellikle şuanda zürafaların, antilopların, zebraların olduğu bir merkez yapacağız. Ayrıca yırtıcı hayvanların safarisini yapmayı düşünüyoruz” dedi.

2023'te hedef 7 milyon ziyaretçi

2022 yılında 5 milyon kişi ziyaret ettiğini anlatan Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “2023 yılında Gaziantep Hayvanat Bahçemize 7 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Çünkü gün geçtikçe daha çok büyüyoruz ve bilinirliğimiz daha da artıyor. Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi, Gaziantep'in ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Özellikle çevre il ve ülkelerden gelen insanlar burayı ziyaret ettikten sonra, şehri gezerek şehirdeki Gastronomi Şehri olmamızdan dolayı da yemeklerini yiyip gezip dolaşıyorlar. Bu vesileyle de Gaziantep'in ekonomisine de katkı sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.