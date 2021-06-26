Gaziantep'te YKS heyecanı

Yüzbinlerce öğrencinin girdiği üniversite sınavı 10.15'te başlayıp 12.30'da son bulacak. Pandemi kuralları gereği öğrenciler, maske, mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınav salonlarına alındı. Çocuklarıyla birlikte sınav heyecanı yaşayan veliler, okul içerisine alınmazken, okul dışından çocuklarını beklediler. Veliler sınavda ter döken çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

“Öğrenciler gecesini gündüzüne kattı”

Ablasının sınav için çok emek verdiğini belirten Muharrem Güneş, “Ablamı sınava getirdim. 1 yıldan bu yana çok emek sarf ediyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Sabahtan akşama kadar ders çalışıyor. Ramazanlıkta sabahtan akşama kadar ders çalıştığı oluyor. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Ablamın 2'nci yılı 2 defadır sınava giriyor. Geçen sene istediği yer gelmedi. Bu yıl inşallah gelir. Çok emek sarf ediyor” dedi.

“Öğrenciler pandemi ile birlikte 2 sınav ile mücadele etti”

Eğitim koçu Mevlit Üveyik, “Öğrencilerim için geldim. Sınava hazırlandılar uzun bir süreç içinde ve pandemi ile mücadele ettiler. Çok güzel oldu. inşallah başarılı bir şekilde girip çıkarlar. Tabi bugün 1'inci sınavları yarın 2 ‘nci sınavları da var. Yine yanlarında olacağız. Öğrencilerimizin çoğu başardı ve iyi de yardım aldılar. Kendileri de çok büyük bir emek ortaya koydular. Güzel geçti bu sürecin içinde pandemi de olduğu için öğrenciler 2 tane sınavla birlikte mücadele etmiş oldular. Çok iyi mühendislikler isteyenler var çoğunlukla tıp isteniyor. İnşallah girip kazanacaklar. Genel olarak istenilen meslekler bunlar” diye konuştu.