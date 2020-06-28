Gaziantep'te YKS sessizliği

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep’te sokaklar boşaldı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sokaklar boşaldı.
Hava sıcaklığının 43 dereceyi gösterdiği kentte öğrenciler ve veliler haricinde sokaklar boş kalırken şehrin önemli turistlik alanlarından Gaziler Çarşısı da sessizliğe büründü.
Kısıtlamayla günde binlerce insanın dolaştığı dükkanlar kepenk açamadı. Çarşıda insan yoğunluğun olduğu noktalar ise güvercinlere kaldı.