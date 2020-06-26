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Gaziantep'te YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

Gaziantep’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla 27-28 Mayıs tarihlerinde tüm gün boyunca vatandaşlara büyükşehire bağlı tramvay ve otobüsleri ücretsiz kullanılacak.

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla 27-28 Mayıs tarihlerinde tüm gün boyunca vatandaşlara büyükşehire bağlı tramvay ve otobüsleri ücretsiz kullanılacak.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS öncesi görevlilerin ve öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için önemli bir karar aldı. Büyükşehir bünyesinde bulunan Gaziantep Ulaşım'a (GAZİ ULAŞ) bağlı tramvay ve otobüsler, sınav günlerinde tam gün hiçbir koşul aranmadan ücretsiz hizmet verecek.


Sınav günlerinde tüm hatlar normal planlamasına göre seferlerini sürdürerek, araçlardan yararlanacak bütün yolculara ferah ve hijyenik ortamda, sosyal mesafe kurallarına uygun seyahat etmeleri temin edilecek.

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