İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te yoğun caddeler ve mesire alanları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Gaziantep’te, özellikle Pazar günleri yoğunluk yaşanan caddeler ve binlerce vatandaşın akınına uğrayan mesire alanları boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Gaziantep'te, özellikle Pazar günleri yoğunluk yaşanan caddeler ve binlerce vatandaşın akınına uğrayan mesire alanları boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 48 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı şehirlerden biri olan Gaziantep'te sessizlik hakim. Gaziantep'te özellikle Pazar günleri binlerce vatandaşın akınına uğrayan piknik ve mesire alanları ile alışverişin kalbinin attığı pek çok cadde ve sokak boş kaldı. Gaziantepliler, virüs nedeniyle Pazar günleri kebap ve piknikten mahrum kaldı.


Kentte, vatandaş yoğunluğunun yaşandığı Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Nişantaşı Sokak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve kebap yapmak için binlerce vatandaşın akın ettiği, kebap dumanlarının tüttüğü Yeşilvadi Millet Bahçesi boş kaldı.


Boş kalan meydanlar ve mesire alanları ise hayvanlara kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.