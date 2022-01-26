Gaziantep'te yoğun kar yağışı başladı

Gaziantep'te tekrardan başlayan şiddetli kar yağışı kent merkezi ile ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte 24 saat aralıklarla yağması beklenen kar yağışından dolayı zincirsiz ve kar lastiksiz araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmezken, memurların mesai saati değiştirildi.

Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı gece saatlerinde yağmaya başladı. Sabaha doğru şiddetini artıran kar yağışı kent merkezi ve ilçeleri etkisi altına aldı. Kar yağışı aralıklarla sürerken yoğun kar kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ana arter ve caddelerde biriken karlar ulaşımın yavaşlamasına neden olurken belediyeye bağlı ekipler ile kar küreme araçları yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ulaşımın yavaşlamasından dolayı kentte trafik yoğunluğunun arttığı gözlendi. Belediye ekipleri kaldırım kenarlarında biriken karları temizlerken vatandaşlar yerde biriken yoğun kardan dolayı yürümekte zorlandı.

“24 saat yağmasını bekliyoruz”

Yoğun kar yağışından dolayı Nizip - Gaziantep Karayolu ile Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu trafiğe kapatıldı. Vali Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları uyardı. Kar yağışının yaklaşık 24 saat yağmasını beklediklerini belirten Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Kamuda mesai saati değişti

Kentteki yoğun kar yağışından kamuda çalışan memurların mesai saatleri değiştirildi. Trafikte aksama yaşanmaması alınan kararla 26-27-28 Ocak tarihlerinde kamuda mesai saatleri, 10.00-12.30 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.