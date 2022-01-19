Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Gaziantep'te iki gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki günden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle fırınlar ekmek dağıtamaz duruma geldi. Yolların kapalı olmasından dolayı ekmek çarşı merkezinde fırıncıların araçlarında satılıyor.

İlçe kaymakamlığı ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor. İl merkezine gidiş yolunun ve köy yollarının kapalı olmasından dolayı diyaliz hastalarının hastaneye sevkleri yapılamıyor.

Tırların yolu kapatmasından dolayı birçok araç ve insan da yolda kaldı. Acil sağlık ekipleri, vakalara iş makinelerinin öncülüğünde ilerleyebildi.